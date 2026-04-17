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/ Parigi: rosso per Bouygues
Parigi: rosso per Bouygues
Migliori e peggiori
,
In breve
17 aprile 2026 - 09.50
Rosso per il
gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni
, che sta segnando un calo del 2,40%.
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