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Parigi: rosso per Bouygues

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Bouygues
Rosso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che sta segnando un calo del 2,40%.
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