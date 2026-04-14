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/ Parigi: si concentrano le vendite su LVMH
Parigi: si concentrano le vendite su LVMH
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 09.50
Rosso per la
holding francese
, che sta segnando un calo del 2,46%.
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