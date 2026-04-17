Parigi: scambi in positivo per Stellantis
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,57%, rispetto a +0,44% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,149 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,997. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,301.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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