Parigi: scambi in positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,57%, rispetto a +0,44% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di Stellantis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,149 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,997. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,301.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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