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Parigi: rosso per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Thales
Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una flessione dell'1,82%.
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