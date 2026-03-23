Parigi: si concentrano le vendite su Thales
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento del 2,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Thales suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 234,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 238,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 232.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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