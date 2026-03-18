Milano 16:10
44.771 -0,26%
Nasdaq 16:10
24.696 -0,34%
Dow Jones 16:10
46.651 -0,73%
Londra 16:10
10.318 -0,82%
Francoforte 16:10
23.568 -0,69%

Parigi: si concentrano le vendite su Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Danone
Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.
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