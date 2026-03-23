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/ Perde ERG sul mercato di Piazza Affari
Perde ERG sul mercato di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.35
Ribasso per la
società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che tratta in perdita del 4,05% sui valori precedenti.
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