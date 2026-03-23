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Perde ERG sul mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Perde ERG sul mercato di Piazza Affari
Ribasso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che tratta in perdita del 4,05% sui valori precedenti.
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