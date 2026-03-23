Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Petrolio a 89,77 dollari alle 15:40

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Petrolio a 89,77 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 89,77 dollari per barile alle 15:40.
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