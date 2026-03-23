Piazza Affari: netto calo registrato da ENI

(Teleborsa) - Pressione sulla società del Cane a sei zampe , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,47%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ENI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, l' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,96. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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