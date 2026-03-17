Piazza Affari: brillante l'andamento di ENI

(Teleborsa) - Bene la società del Cane a sei zampe , con un rialzo del 2,33%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ENI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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