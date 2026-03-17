Piazza Affari: brillante l'andamento di ENI
(Teleborsa) - Bene la società del Cane a sei zampe, con un rialzo del 2,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ENI più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,32 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,66. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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