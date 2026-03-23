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/ Piazza Affari: pioggia di acquisti su Telecom Italia
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Telecom Italia
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 09.35
Brillante rialzo per la
compagnia telefonica
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,10%.
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