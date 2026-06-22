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Piazza Affari: seduta difficile per Poste Italiane

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta difficile per Poste Italiane
Scende sul mercato la più grande infrastruttura di servizi in Italia, che soffre con un calo del 3,90%.
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