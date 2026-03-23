Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di Rocca Salimbeni , con una variazione percentuale del 2,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.





Il quadro tecnico dell' istituto Senese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,924 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,554. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,572.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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