Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale del 2,11%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,56 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,469.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)