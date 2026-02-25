Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni
, con una variazione percentuale del 2,11%.
Il movimento di Monte Paschi
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,56 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,469.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)