Piazza Affari: scambi negativi per Italgas

(Teleborsa) - Ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , che presenta una flessione del 2,37%.



Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Italgas evidenzia un declino dei corsi verso area 9,4 Euro con prima area di resistenza vista a 9,62. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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