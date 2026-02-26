Poste Italiane, crescita a doppia cifra degli utili 2025: cresce il dividendo

(Teleborsa) - Poste Italiane
ha archiviato l'esercizio 2025
segnando i livelli di ricavi
e redditività
più alti mai registrati nella storia del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati preliminari che vedono i ricavi
attestarsi a 13,1 miliardi di euro
, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Ancora più significativa la performance della redditività operativa
, con un EBIT adjusted di 3,2 miliardi di euro (+10%) e un utile netto
di 2,2 miliardi di euro
, risultati che posizionano la società in anticipo rispetto agli obiettivi fissati nel piano strategico 2024-28.
Il successo dell'anno è stato trainato da una solida dinamica commerciale in tutti i comparti. Il settore Pacchi e Logistica
ha confermato la leadership di Poste con 349 milioni di item consegnati, mentre i Servizi Finanziari
hanno raggiunto ricavi per 5,7 miliardi grazie alla gestione del portafoglio investimenti e a una raccolta netta positiva. Nel comparto assicurativo
si è distinta la branca Protezione
, con premi lordi in crescita del 21%.
A questi risultati si aggiunge il consolidamento dei servizi digitali
attraverso l'App "P", che conta oggi 16 milioni di utenti complessivi e oltre 4 milioni di accessi giornalieri, confermandosi come la prima applicazione italiana per utilizzo.
In virtù di questa solidità finanziaria, Poste Italiane ha proposto un dividendo
per azione di 1,25 euro
, segnando un incremento del 16% rispetto all'esercizio precedente, per una distribuzione complessiva ai soci di 1,6 miliardi di euro.
Per il 2026
, la guidance
punta a un ulteriore rafforzamento con un EBIT adjusted superiore a 3,3 miliardi di euro e un utile netto di 2,3 miliardi.
L'AD Matteo Del Fante
ha definito il 2025 un "anno eccezionale", avendo registrato "i migliori risultati della nostra storia" con "ricavi e redditività a livelli record". La performance
è stata "rilevante in tutte le aree di business", merito di una "dinamica commerciale solida" e una "disciplina dei costi rigorosa". Il manager rivendica una "leadership digitale
" alimentata da "investimenti nell’intelligenza artificiale
", capace di "anticipare le esigenze dei clienti". La strategia poggia su una "rete senza eguali" che "non teme confronti". Circa TIM
, come "maggiore azionista strategico", Poste ha favorito lo "sblocco delle priorità strategiche". Confermata la volontà di garantire "rendimenti sostenibili e attraenti" con un dividendo di 1,25 euro. Del Fante si dice "pienamente fiducioso nella traiettoria di lungo termine", ringraziando i dipendenti, definiti "il nostro asset più prezioso", per la dedizione al "successo di lungo periodo".