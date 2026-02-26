Poste Italiane, crescita a doppia cifra degli utili 2025: cresce il dividendo

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha archiviato l'segnando i livelli dipiù alti mai registrati nella storia del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati preliminari che vedono iattestarsi a, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Ancora più significativa la performance della, con un EBIT adjusted di 3,2 miliardi di euro (+10%) e undi, risultati che posizionano la società in anticipo rispetto agli obiettivi fissati nel piano strategico 2024-28.Il successo dell'anno è stato trainato da una solida dinamica commerciale in tutti i comparti. Il settoreha confermato la leadership di Poste con 349 milioni di item consegnati, mentre ihanno raggiunto ricavi per 5,7 miliardi grazie alla gestione del portafoglio investimenti e a una raccolta netta positiva. Nelsi è distinta la branca, con premi lordi in crescita del 21%.A questi risultati si aggiunge il consolidamento deiattraverso l'App "P", che conta oggi 16 milioni di utenti complessivi e oltre 4 milioni di accessi giornalieri, confermandosi come la prima applicazione italiana per utilizzo.In virtù di questa solidità finanziaria, Poste Italiane ha proposto unper azione di, segnando un incremento del 16% rispetto all'esercizio precedente, per una distribuzione complessiva ai soci di 1,6 miliardi di euro.Per il, lapunta a un ulteriore rafforzamento con un EBIT adjusted superiore a 3,3 miliardi di euro e un utile netto di 2,3 miliardi.L'ADha definito il 2025 un "anno eccezionale", avendo registrato "i migliori risultati della nostra storia" con "ricavi e redditività a livelli record". Laè stata "rilevante in tutte le aree di business", merito di una "dinamica commerciale solida" e una "disciplina dei costi rigorosa". Il manager rivendica una "" alimentata da "investimenti nell’", capace di "anticipare le esigenze dei clienti". La strategia poggia su una "rete senza eguali" che "non teme confronti". Circa, come "maggiore azionista strategico", Poste ha favorito lo "sblocco delle priorità strategiche". Confermata la volontà di garantire "rendimenti sostenibili e attraenti" con un dividendo di 1,25 euro. Del Fante si dice "pienamente fiducioso nella traiettoria di lungo termine", ringraziando i dipendenti, definiti "il nostro asset più prezioso", per la dedizione al "successo di lungo periodo".