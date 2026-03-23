TIM seduta in testa a Piazza Affari ma sotto prezzo OPAS Poste

(Teleborsa) - Telecom Italia continua a viaggiare in modo sostenuto a Piazza Affari
all'indomani dell'annuncio a sorpresa dell'Opas lanciata da Poste Italiane, pur rimanendo al di sotto del prezzo dell'offerta pari a 0,635 euro.
Il titolo della società guidata da Pietro Labriola è in testa al Ftse MIB con un rialzo del 6,18% a 0,6118 euro, mentre le azione dell'azienda guidata da Matteo del Fante si mantengono in ribasso del 5,31% a 20,31 euro.
Poste Italiane ha annunciato ieri sera la decisione di lanciare un’Opas volontaria totalitaria da 10,8 miliardi di euro. Poste ha motivato l’offerta con l’obiettivo di creare un gruppo integrato attivo in servizi finanziari, assicurativi, logistica, telecomunicazioni e digitale.
"Il nuovo gruppo rappresenterà la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del Paese
, un vero e proprio motore di innovazione, un polo di sicurezza infrastrutturale e tecnologica, pilastro strategico dell’economia nazionale", si legge nel comunicato di Poste.
L'azienda guidata da Matteo del Fante, che lo scorso anno è diventato il principale azionista di Tim con il 27,3% acquistando progressivamente le quote dismesse da Vivendi, punta ad acquisire l’intero capitale del gruppo tlc, procedendo al delisting del titolo.
Con l’acquisizione di Tim, Poste assumerebbe il pieno controllo della rete dei data center del gruppo e dell’unità di cybersecurity, asset considerati cruciali per rafforzare la sovranità digitale nazionale. L’operazione amplierebbe inoltre la sua presenza nei servizi digitali destinati a consumatori, imprese e pubblica amministrazione.
Guardando ai numeri dell'offerta, l’Opas prevede per ogni azione Tim un corrispettivo composto da 0,167 euro in contanti e 0,0218 nuove azioni ordinarie Poste, per una valorizzazione di 0,635 euro per azione
, pari a un premio del 9,01%
rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 20 marzo 2026.
Il gruppo combinato, secondo le stime di Poste, raggiungerebbe ricavi pro-forma per 26,9 miliardi di euro
e un Ebit di 4,8 miliardi, con oltre 150.000 dipendenti. Le sinergie stimate a regime sono di circa 700 milioni l’anno, di cui 500 milioni da risparmi di costo e oltre 200 milioni da ricavi aggiuntivi. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine del 2026, subordinato alle autorizzazioni regolamentari.
Parlando alla call con gli analisti, l'Ad Del Fante
ha sottolineato che l'operazione "segna una pietra miliare
nella strategia di lungo termine di Poste" e un passo decisivo per rafforzarne il ruolo di "abilitatore chiave della trasformazione digitale dell'Italia". Del Fante ha anche assicurato che TIM resterà una "compagnia stand alone
" e ha escluso rischi da integrazione verticale
.
Secondo alcuni analisti, tuttavia, l’offerta non è particolarmente attraente
, non riflettendo il potenziale di Tim e il possibile consolidamento del mercato italiano delle tlc. Barclays
ritiene che il prezzo offerto sia "deludente"
e che l'offerta "non coglie le opportunità positive". Barclays osserva che l'offerta di Poste arriva in un "momento di significativa incertezza geopolitica ed economica che ha pesato sul prezzo delle azioni di Telecom Italia".
Non si è fatta attendere la voce di ASATI, Associazione degli Azionisti Telecom Italia
che, pur considerando "positiva l'idea di integrare Telecom Italia in un grande polo nazionale", ritiene che il premio attualmente proposto "non rifletta pienamente
il valore strategico di Telecom Italia nel nuovo gruppo Poste-TIM, né le potenziali sinergie e gli obiettivi industriali che sono stati rappresentati come parte integrante del progetto". Pertanto l'associazione sollecita a un aumento sostanziale del premio per azione TIM e del corrispettivo per la componente cash su titoli Poste, per "garantire adeguata tutela per i piccoli azionisti".