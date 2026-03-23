Poste, Del Fante: dossier Tim aperto 5 anni fa, nessun rischio da integrazione verticale

(Teleborsa) - "Abbiamo iniziato a pensare all'operazione 5 anni fa
, non abbiamo cambiato idea è qualcosa in linea con il nostro percorso di nove anni in cui crediamo". Lo ha detto l'ad di Poste Italiane
, Matteo Del Fante, nella call con gli analisti sull'Opas
su Tim
lanciata ieri sera, rispondendo alla domanda se ci fosse un qualche coinvolgimento o spinta da parte del governo all'annuncio della transazione.
Del Fante ha ricordato che Poste ha investito 6,7 miliardi in digitalizzazione e servizi tecnologici
. "É quello che ci aspettiamo e stiamo andando nell giusta direzione", ha aggiunto l'Ad.
L'Ad ha inoltre assicurato che "non ci sono rischi dall'integrazione verticale
". "Siamo andati dall'Antitrust
con il 20% e dobbiamo ovviamente fare una notifica, è un processo formale ma non ci sono rischi dall'integrazione verticale".