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Poste, Del Fante: dossier Tim aperto 5 anni fa, nessun rischio da integrazione verticale

Finanza
Poste, Del Fante: dossier Tim aperto 5 anni fa, nessun rischio da integrazione verticale
(Teleborsa) - "Abbiamo iniziato a pensare all'operazione 5 anni fa, non abbiamo cambiato idea è qualcosa in linea con il nostro percorso di nove anni in cui crediamo". Lo ha detto l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nella call con gli analisti sull'Opas su Tim lanciata ieri sera, rispondendo alla domanda se ci fosse un qualche coinvolgimento o spinta da parte del governo all'annuncio della transazione.

Del Fante ha ricordato che Poste ha investito 6,7 miliardi in digitalizzazione e servizi tecnologici. "É quello che ci aspettiamo e stiamo andando nell giusta direzione", ha aggiunto l'Ad.

L'Ad ha inoltre assicurato che "non ci sono rischi dall'integrazione verticale". "Siamo andati dall'Antitrust con il 20% e dobbiamo ovviamente fare una notifica, è un processo formale ma non ci sono rischi dall'integrazione verticale".
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