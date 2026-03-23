Sonova punta a un fatturato di 6 miliardi di franchi svizzeri entro l'esercizio 2030/31

(Teleborsa) - Sonova , colosso svizzero delle soluzioni per l'udito, ha presentato la propria nuova strategia a medio termine, puntando a un CAGR delle vendite del 5-10% e a un CAGR dell'EBIT core del 7-12% in valuta locale, con un miglioramento dei margini supportato dalla leva operativa e da risparmi strutturali. L'obiettivo è raggiungere un fatturato di 6 miliardi di franchi svizzeri entro l'esercizio 2030/31. L'allocazione del capitale rimarrà disciplinata, bilanciando investimenti mirati nella crescita organica e nelle fusioni e acquisizioni con rendimenti interessanti per gli azionisti, mantenendo al contempo un solido bilancio.



Sonova ha registrato una solida crescita nella seconda metà dell'esercizio finanziario 2025/26, con un continuo aumento della quota di mercato nel settore Wholesale. Per l'esercizio 2025/26, Sonova prevede una crescita del fatturato consolidato e dell'EBITA normalizzato nella parte inferiore degli intervalli di previsione precedentemente comunicati, rispettivamente del 5%-9% e del 14%-18%, con entrambe le stime a tassi di cambio costanti. I risultati dell'esercizio 2025/26 saranno annunciati il ??18 maggio 2026.



"La nostra rinnovata strategia traduce la leadership tecnologica e l'esperienza audiologica di Sonova in una maggiore diffusione e in una più solida implementazione a livello locale - afferma il CEO Eric Bernard - Ampliando la progettazione verso soluzioni in linea con lo stile di vita e l'invecchiamento sano, trasformando e ampliando la nostra rete di vendita al dettaglio, applicando una disciplina specifica per ogni Paese e puntando all'eccellenza nel servizio clienti e nelle operazioni, siamo fiduciosi nella nostra capacità di generare una crescita redditizia superiore alla media di mercato e una creazione di valore sostenibile. L'implementazione sarà supportata dalla nostra cultura imprenditoriale e innovativa".



In Asia, il Gruppo punta ad aumentare la quota di mercato e la redditività, inizialmente espandendo il portafoglio esistente in mercati selezionati e segmenti di clientela benestante, per poi introdurre offerte personalizzate che combinino prodotti accessibili con modelli di assistenza più efficienti in termini di costi.



Per massimizzare la copertura e minimizzare i conflitti tra i canali, Sonova gestirà la distribuzione mercato per mercato, con ruoli di marca chiaramente differenziati e canali trattati come attività distinte con proposte di valore personalizzate. La divisione Retail (precedentemente Audiological Care) prevede di espandersi ulteriormente attraverso acquisizioni mirate geograficamente in mercati strategici per raggiungere una maggiore scala. Il Gruppo rafforzerà ulteriormente il proprio vantaggio competitivo come azienda verticalmente integrata nel settore dell'udito. Approfondendo le sinergie tra Wholesale (precedentemente Hearing Instruments) e Retail – utilizzando le informazioni provenienti dai punti vendita per accelerare il feedback alla R&S, coordinando i lanci di prodotto e le risorse di marketing e ampliando il proprio motore di generazione di lead che supporta sia i partner retail che wholesale nelle aree in cui Sonova non ha una presenza fisica – il Gruppo accelererà l'innovazione, affinerà l'attivazione del mercato ed estenderà la propria portata ai consumatori.

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