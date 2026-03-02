Banca Nazionale Svizzera, utile di 26,1 miliardi di franchi nel 2025 grazie al rally dell'oro

(Teleborsa) - Nel 2025 la(BNS) ha registrato undi 26,1 miliardi di franchi, a fronte degli 80,7 miliardi di franchi di utile del 2024.Laè stata di 8,8 miliardi di franchi nel 2025, a fronte di un utile di 67,3 miliardi di franchi nel 2024. I proventi da interessi e dividendi sono ammontati rispettivamente a 12,8 miliardi di franchi e 3,0 miliardi di franchi, mentre gli oneri per interessi sono stati pari a 1,0 miliardo di franchi. Sono state registrate plusvalenze da quotazione per 1,3 miliardi di franchi su titoli e strumenti fruttiferi, e plusvalenze da quotazione per 28,3 miliardi di franchi su titoli e strumenti azionari. Le perdite di cambio sono state pari a 53,1 miliardi di franchi.È stata registrata unadi 36,3 miliardi di franchi, rispetto ai CHF 21,2 miliardi del 2024, grazie all'impennata del prezzo dell'oro. Alla fine del 2025, infatti, ilsi attestava a CHF 110.919 al chilogrammo, inrispetto alla fine del 2024 (CHF 76.011) e ciò ha quindi generato una plusvalenza da valutazione sulle riserve invariate di 1.040 tonnellate di oro.Laè stata di 0,9 miliardi di franchi, a fronte di una perdita di 7,4 miliardi nel 2024. Ciò è dovuto in gran parte alla remunerazione di 0,6 miliardi dei saldi dei conti a vista. Ulteriori oneri per interessi pari a CHF 0,2 miliardi sono derivati ??da operazioni di assorbimento di liquidità. La BNS assorbe liquidità tramite operazioni pronti contro termine e certificati di debito della BNS.sono stati pari a 0,4 miliardi di franchi.Per l'esercizio appena concluso, la BNS ha fissato l'a 12,7 miliardi di franchi. Tenendo conto della riserva per future ripartizioni di 12,9 miliardi di franchi, l'ammonta a 26,3 miliardi di franchi. Ciò consentirà ildi 15 franchi per azione, che corrisponde all'importo massimo previsto dalla legge, nonché una distribuzione di utili alla Confederazione e ai Cantoni per un totale di 4 miliardi di franchi. La distribuzione dell'utile avverrà sulla base dell'accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS del 29 gennaio 2021. Dell'importo totale da distribuire (4 miliardi di franchi), un terzo sarà devoluto alla Confederazione e due terzi ai Cantoni. Dopo questi versamenti, la riserva per future ripartizioni ammonterà a 22,3 miliardi di franchi.La Banca nazionale - spiega l'istituto in una nota - mira a un, per garantire la capacità di assorbire anche perdite potenzialmente elevate. Sono pertanto necessarie. L'assegnazione in un dato anno è determinata sulla base del. Tuttavia, per garantire che vengano stanziati accantonamenti sufficienti agli accantonamenti per le riserve monetarie anche in periodi di bassa crescita del PIL nominale, l'degli accantonamenti alla fine dell'anno precedente.Poiché la crescita media del PIL nominale negli ultimi cinque anni è stata del, l'assegnazione minima del 10% sarà applicata per l'esercizio finanziario 2025. Ciò corrisponde a 12,7 miliardi di franchi (2024: 11,6 miliardi di franchi). Di conseguenza, gli accantonamenti per le riserve monetarie aumenteranno da 127,3 miliardi di franchi a 140,1 miliardi di franchi.