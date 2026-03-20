Edmond de Rothschild, nel 2025 afflussi netti per 10 miliardi di franchi e AUM record a 198 miliardi

(Teleborsa) - Edmond de Rothschild, banca svizzera specializzata nel private banking e nell'asset management, ha chiuso il 2025 con afflussi netti che hanno raggiunto i 10 miliardi di franchi, con una crescita del 5,5% rispetto al 2024. Negli ultimi tre anni, gli afflussi netti hanno totalizzato 28 miliardi di franchi.



Il patrimonio gestito è aumentato dell'8%, raggiungendo il livello record di 198 miliardi di franchi svizzeri. Tutto ciò nonostante l'apprezzamento del franco svizzero e riflettendo quindi la solidità del business model del Gruppo, lo slancio commerciale e la qualità delle competenze in materia di investimenti.



Il Private Banking ha registrato afflussi netti pari a 5 miliardi di franchi, con incrementi in tutte le aree geografiche. Il processo di sviluppo è proseguito con il consolidamento delle sedi strategiche attraverso l'assunzione di nuovi banker (oltre 100 negli ultimi tre anni) e l'integrazione di Hottinger & Co nel Regno Unito. Nell'asset management, gli afflussi netti hanno raggiunto anch'essi i 5 miliardi di franchi, guidati dagli strumenti liquidi (in particolare nel reddito fisso) e dai mercati privati (real estate e debito infrastrutturale). Per sostenere questa crescita, sono state potenziate le capacità di gestione, in particolare attraverso la creazione di un team di investimento quantitativo.



Il margine operativo lordo è stato pari a 211 milioni di franchi svizzeri (+2% rispetto al 2024), grazie alla crescita registrata nei due settori di business principali (+16%), che ha compensato l'impatto della diminuzione dei tassi d'interesse sul margine d'interesse netto della gestione di tesoreria. Il risultato netto è sceso ai 73 milioni di franchi svizzeri dai 75 milioni dell'anno prima.



"Lo slancio raggiunto nel 2025 conferma la solidità del nostro modello di business indipendente, la rilevanza della nostra offerta e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi - ha commentato la CEO Ariane de Rothschild - Questa tendenza è proseguita nel primo trimestre del 2026, con afflussi netti particolarmente consistenti. In un contesto difficile, questi risultati dimostrano la validità della nostra strategia, la qualità delle nostre competenze e l'impegno dei nostri team. Guardiamo al resto dell'anno con fiducia, determinati a continuare a lavorare nel miglior interesse dei nostri clienti".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

Condividi

```