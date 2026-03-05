Milano 12:04
Snam, Scornajenchi: 1,2 miliardi per acquisizioni selettive al 2030

Snam, Scornajenchi: 1,2 miliardi per acquisizioni selettive al 2030
(Teleborsa) - Con il piano al 2030 di Snam, "abbiamo individuato 3 miliardi di opportunità nelle aree di business strategiche", con 1,2 miliardi che verranno destinati per acquisizioni selettive. Lo ha sottolineato l'Ad di Snam, Agostino Scornajenchi, presentando agli analisti le linee strategiche del gruppo. Il programma di asset rotation, ha spiegato il gruppo nel suo comunicato al mercato, "mira a generare ulteriore valore addizionale rispetto agli obiettivi del business plan".

Dal top management, "sono state identificate opportunità per circa 3 miliardi di euro, combinando 1,6 miliardi di euro di disinvestimenti di asset non core con acquisizioni selettive per 1,2 miliardi di euro, che rafforzerebbero l'esposizione ad aree ad alto potenziale e strategicamente rilevanti".

Il programma di asset rotation è concepito per essere value-accretive entro il 2030, con +1,8 miliardi in termini di RAB tariffaria e un incremento del 6% dell'EBITDA (con un miglioramento del CAGR dell'1%), riducendo l'indebitamento finanziario netto di circa 400 milioni entro il 2030.

La gestione attiva del portafoglio e una rotazione disciplinata del capitale incrementano la qualità, la resilienza e il potenziale di creazione di valore nel lungo periodo, ha sottolineato la società. Questo modello integrato rafforza la flessibilità finanziaria, consolida il contributo della Società alla sicurezza dei sistemi energetici nazionale ed europeo e consente a Snam di cogliere una crescita industriale sostenuta, a supporto di una traiettoria finanziaria equilibrata e caratterizzata da elevata visibilità.
