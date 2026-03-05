Snam, Scornajenchi: 1,2 miliardi per acquisizioni selettive al 2030

(Teleborsa) - Con il piano al 2030 di Snam, "abbiamo individuatonelle aree di business strategiche", conche verranno destinati per. Lo ha sottolineato l'Ad di Snam,, presentando agli analisti le linee strategiche del gruppo. Il, ha spiegato il gruppo nel suo comunicato al mercato, "mira a generare ulteriorerispetto agli obiettivi del business plan".Dal top management, "sono state identificate opportunità per circa 3 miliardi di euro, combinando 1,6 miliardi di euro di disinvestimenti di asset non core conper 1,2 miliardi di euro, che rafforzerebbero l'esposizione ad aree ad alto potenziale e strategicamente rilevanti".Il programma di asset rotation è concepito per essereentro il 2030, con +1,8 miliardi in termini die un incremento del 6% dell'(con un miglioramento del CAGR dell'1%), riducendo l'di circa 400 milioni entro il 2030.La gestione attiva del portafoglio e una rotazione disciplinata del capitale incrementano la qualità, la resilienza e il potenziale di creazione di valore nel lungo periodo, ha sottolineato la società. Questo modello integrato rafforza la flessibilità finanziaria, consolida il contributo della Società alla sicurezza dei sistemi energetici nazionale ed europeo e consente a Snam di cogliere una crescita industriale sostenuta, a supporto di una traiettoria finanziaria equilibrata e caratterizzata da elevata visibilità.