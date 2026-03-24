Milano 14:23
42.936 -0,59%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:24
9.863 -0,32%
Francoforte 14:23
22.426 -1,01%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,12%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 184,718 con primo supporto visto a 182,946. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 181,992.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```