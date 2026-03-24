Milano 14:24
42.913 -0,64%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:24
9.863 -0,32%
Francoforte 14:24
22.409 -1,08%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,79% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.603,1 con tetto rappresentato dall'area 7.911,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.479,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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