Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.

Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.616,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.920,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.488,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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