Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.
Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.616,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.920,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.488,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)