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/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,22%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,22%
Il CAC40 esordisce a 7.743,55 punti
In breve
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Finanza
24 marzo 2026 - 09.03
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 7.743,55 punti.
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