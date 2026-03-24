Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 0,00%
Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,09% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 52.076,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,09% alle 07:20
Spunto rialzista dell'1,09% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 52.076,4 punti.
Condividi
```