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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,01% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 68.740,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,01% alle 08:20
Tokyo lievita in modo prepotente del 3,01% alle 08:20 e passa di mano a 68.740,97 punti.
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