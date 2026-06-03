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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,01% alle 08:20
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 68.740,97 punti
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03 giugno 2026 - 08.20
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Tokyo lievita in modo prepotente del 3,01% alle 08:20 e passa di mano a 68.740,97 punti.
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