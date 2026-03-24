Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,72%

SSE a 3.849,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -2,72%
Indice SSE -2,72% a quota 3.849,34 all'apertura pomeridiana.
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