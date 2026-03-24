Club del Sole completa sale & operating lease back su 5 villaggi con Swiss Life Asset Managers

(Teleborsa) - Club del Sole, società forlivese fondata dalla famiglia Giondi che gestisce una trentina di campeggi/villaggi nel nord e centro Italia, ha annunciato un'operazione strutturata di Sale & Operating Lease Back, sostenendo sia la prima mai effettuata nel turismo open air italiano.



L'accordo prevede la cessione della componente real estate di 5 villaggi del Gruppo, per un totale di oltre 2.800 unità abitative, mantenendo integralmente la gestione operativa in capo a Club del Sole attraverso un contratto di Operating Lease Back di lungo periodo. L'operazione riguarda esclusivamente la proprietà di alcuni asset real estate e non ha alcun impatto sull'operatività, si legge in una nota.



L'operazione ha coinvolto Swiss Life Asset Managers France, tra i principali investitori istituzionali nel settore immobiliare in Europa, che è stata assistita da Clearwater e Edmond de Rothschild. Club del Sole, nel cui azionariato sono presenti NB Aurora e The Equity Club, è stata affiancata da Mediobanca . Non sono stati rivelati i dettagli finananziari dell'accordo.



La liberazione di capitale generata dall'operazione, che arriva in una fase in cui il Gruppo registra una crescita a doppia cifra dei ricavi, consente di accelerare il percorso già avviato, aumentando le risorse disponibili per nuove acquisizioni, partnership strategiche e una maggiore diversificazione geografica.



"Questa operazione segna un passaggio importante per il turismo Open Air italiano - dichiara Riccardo Giondi, presidente di Club del Sole - Per la prima volta la finanza istituzionale entra nel comparto anche sul fronte degli asset real estate, riconoscendone la maturità industriale. Per Club del Sole rappresenta una tappa naturale del percorso intrapreso negli ultimi anni e, allo stesso tempo, un precedente virtuoso per l'intero settore".



"Da quasi 15 anni crediamo nel potenziale del settore dell'ospitalità e, in particolare, dell'ospitalità outdoor, che sviluppiamo attivamente dal 2018 - afferma Johanna Capoani, Head of Hospitality Portfolio Management di Swiss Life Asset Managers France - Si tratta di una asset class fondata su destinazioni concrete, profondamente radicate nei territori e ricche di identità".

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