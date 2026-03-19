Abusivismo finanziario, Consob oscura 9 siti: totale sale a 1.608

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, la Consob ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 9 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 8 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che pubblicizzava piattaforme di trading non autorizzate mediante indebito ricorso al nome ed all'immagine di figure istituzionali note al pubblico italiano.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "GLQ-Investors" (sito internet https://glq-investors.com); "Swiss-Pay" (sito https://swiss-pay.io e relativa pagina https://client.swiss-pay.io); "Stone Vest" (sito https://stone-vest-ltd.com e relativa pagina https://inv.stone-vest.com); "Apollo" (siti https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip); "FTI Finance" (sito https://ftifinancelimited.com e relativa pagina https://client.ftifinancelimited.com); "Renditix AI" - "Renditixpro.space" (siti internet https://renditix-ai.net e https://rrenditixai.it nonché collegato sito internet pubblicitario https://renditixpro.space).



Sale, così, a 1.608 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



Inoltre, la Consob ha chiesto alla piattaforma Meta la disattivazione del profilo social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954, utilizzato per la diffusione dell'iniziativa promozionale abusiva relativa alla piattaforma "Renditix AI", pubblicizzata anche tramite il sito https://renditixpro.space.

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