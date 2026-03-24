Dronus raccoglie 15 milioni di euro con Algebris, Azimut, CDP ed Eni Next

(Teleborsa) - Dronus, PMI italiana attiva nello sviluppo di sistemi aerei a pilotaggio remoto per security, ispezione e monitoraggio, ha raccolto 15 milioni di euro per potenziare NEST, la propria tecnologia brevettata di drone-in-a-box: una base aerea, cuore e mente del sistema, che abilita reti operative gestibili da remoto e automatizza decollo, atterraggio e ricarica della batteria del drone. L'operazione è stata guidata in veste di lead investor da Algebris e ha visto la partecipazione di Azimut ELTIF Venture Capital ALIcrowd III/IV, CDP Venture Capital, SIMEST, oltre a un follow-on investment da parte di Eni Next, il corporate venture capital di Eni .



Fondata nel 2018 da Marco Ballerini, ingegnere aerospaziale con oltre vent'anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di tecnologie e un consolidato percorso da imprenditore, Dronus nasce con l'obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche integrate per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati e immagini da remoto, in tempo reale, contribuendo alla sicurezza e al benessere sociale, nel pieno rispetto della privacy delle persone. Dronus, con sede a Trieste e un team di oltre 30 persone, ha stretto partnership con Eni e Qualcomm . Tra i progetti in corso, a Singapore è attiva un'iniziativa di monitoraggio video con HTX (Home Team Science and Technology Agency). In ambito logistica, Dronus ha inoltre avviato una sperimentazione presso la 5G Smart Factory Ericsson negli Stati Uniti.



"Con questo round vogliamo rafforzare ed elevare il posizionamento di Dronus come realtà internazionale, capace di supportare i principali attori dell'industria, della security e delle Smart City, consolidando la nostra presenza in Europa e in altri mercati strategici - dichiara Marco Ballerini, CEO e Co-Founder di Dronus - Puntiamo a essere un partner tecnologico di riferimento per le ispezioni automatiche e per il monitoraggio avanzato, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza operativa, nel pieno rispetto della privacy. Le risorse saranno destinate a completare e accelerare l'evoluzione della piattaforma: dall'introduzione di nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale al perfezionamento delle tecnologie già brevettate".



"Siamo orgogliosi di guidare questo round in Dronus - dichiara Stefano Ferrari, partner di Algebris - L'unione tra tecnologia brevettata, operatività 24/7 anche in scenari BVLOS e l'evoluzione della piattaforma verso funzionalità sempre più avanzate di intelligenza artificiale può portare benefici concreti al monitoraggio delle infrastrutture critiche - dall'energia alle telecomunicazioni - e abilitare nuovi servizi nelle Smart City. Con questo investimento supporteremo il team nell'accelerare la roadmap tecnologica e nel consolidare la crescita sui mercati chiave".



"L'investimento in Dronus rappresenta per noi una scelta strategica nel cuore dell'innovazione Deep Tech italiana - dichiara Guido Bocchio, Head of Venture Capital at Azimut Libera Impresa SGR - Abbiamo deciso di sostenere questa operazione convinti che l'integrazione tra intelligenza artificiale e sistemi di volo autonomi sia la chiave per rivoluzionare la sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture critiche. Dronus non offre solo tecnologia, ma una soluzione completa e scalabile che risponde concretamente alle esigenze di efficienza e sostenibilità dell'industria moderna".



"Siamo entusiasti di supportare Dronus in questa nuova fase di crescita - dichiara Clara Andreoletti, Ceo di Eni Next - In un contesto in cui la robotica rappresenta sempre più la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale in applicazioni industriali reali, l'automazione avanzata guidata dall'AI sta trasformando il modo in cui vengono gestite attività complesse sul campo, dall'ispezione degli asset alla sicurezza operativa. Soluzioni come quelle di Dronus possono contribuire in modo significativo ad aumentare efficienza, sicurezza e capacità decisionale nelle operazioni industriali".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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