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Francoforte: andamento negativo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Infineon
Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione dell'1,94%.
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