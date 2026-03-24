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Francoforte: in calo Delivery Hero
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24 marzo 2026 - 13.00
Sottotono
Delivery Hero
, che passa di mano con un calo del 3,12%.
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