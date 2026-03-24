Milano 14:38
42.988 -0,47%
Nasdaq 14:38
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Dow Jones 14:38
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Londra 14:38
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Francoforte 14:38
22.439 -0,95%

Londra: risultato positivo per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Smith & Nephew
Avanza il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.
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