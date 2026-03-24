New York: brusca correzione per Estee Lauder

(Teleborsa) - In forte ribasso la società leader nei trattamenti anti-age , che mostra un -7,18%.



La tendenza ad una settimana di Estee Lauder è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda attiva nel mercato dei cosmetici evidenzia un declino dei corsi verso area 70,83 USD con prima area di resistenza vista a 76,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 68,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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