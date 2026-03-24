Piazza Affari: andamento sostenuto per Amplifon
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive, in guadagno del 2,48% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Amplifon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della big degli apparecchi acustici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,733 Euro. Supporto visto a quota 8,437. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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