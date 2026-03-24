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Piazza Affari: in calo Maire
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 12.30
Composto ribasso per il
gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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