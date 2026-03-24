Milano 14:44
42.880 -0,72%
Nasdaq 14:44
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Dow Jones 14:44
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Londra 14:44
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Francoforte 14:43
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Piazza Affari: in calo Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Maire
Composto ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
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