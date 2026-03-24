Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:14
24.099 -0,37%
Dow Jones 20:14
46.316 +0,23%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 9,75%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 9,75%
(Teleborsa) - L'imprenditore belga Marc Coucke ha ridotto al 9,753% la sua partecipazione in The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 marzo 2026. In precedenza, all'8 giugno 2021, la quota era del 11,395%. Marc Coucke è stato il fondatore e CEO di Omega Pharma. Dopo aver venduto l'azienda, nel 2015 ha fondato Alychlo, la sua family investment company.
Condividi
```