TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 9,75%

(Teleborsa) - L'imprenditore belga Marc Coucke ha ridotto al 9,753% la sua partecipazione in The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 marzo 2026. In precedenza, all'8 giugno 2021, la quota era del 11,395%. Marc Coucke è stato il fondatore e CEO di Omega Pharma. Dopo aver venduto l'azienda, nel 2015 ha fondato Alychlo, la sua family investment company.

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