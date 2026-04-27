DiaSorin, Helikon Investments ha quota potenziale del 4,49%

(Teleborsa) - Helikon Investments, società d'investimento britannica, ha una partecipazione potenziale del 4,4935% in DiaSorin , multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 7 aprile 2026.



In particolare, il 2,489% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 2,003% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.

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