LVMH vende Marc Jacobs a WHP Global: raggiunto l’accordo definitivo per l’acquisizione

(Teleborsa) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton , il principale gruppo mondiale del lusso, e WHP Global, società leader nella gestione di brand, hanno raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione del marchio Marc Jacobs da parte di WHP Global.

Da oltre 40 anni, Marc Jacobs è uno dei nomi più influenti della moda, riconosciuto per il design distintivo di borse, piccola pelletteria, prêt-à-porter, calzature, occhiali e profumi, oltre che per una forte presenza globale.



Dall’acquisizione della quota di maggioranza nel 1997, LVMH è stato uno storico partner e custode del marchio Marc Jacobs. Nel corso di questa collaborazione durata quasi 30 anni, LVMH ha fornito il supporto strategico e le risorse necessarie per costruire, insieme a Marc Jacobs, la presenza globale e la rilevanza culturale del brand. In questo periodo sono stati lanciati alcuni dei prodotti più iconici e di maggiore successo commerciale del marchio in diverse categorie. Questi risultati riflettono direttamente la straordinaria dedizione e lo spirito innovativo di tutto il team Marc Jacobs, il cui contributo è stato fondamentale fin dall’inizio.



Dopo il completamento dell’operazione, si legge in una nota congiunta, Marc Jacobs continuerà a ricoprire il ruolo di Fondatore e Direttore Creativo, garantendo continuità alla visione del brand, alle collezioni runway e alle sfilate.

"Sarò per sempre grato a Bernard Arnault per il suo supporto, la sua fiducia e la sua stima negli ultimi 30 anni. È stato un onore e un privilegio lavorare al fianco della famiglia Arnault e di LVMH. Rimango impegnato nel mio ruolo di Direttore Creativo di Marc Jacobs International e guardo con entusiasmo a questo nuovo brillante capitolo”, ha dichiarato Marc Jacobs.



Bernard Arnault, Presidente e CEO di LVMH, ha affermato: "Marc Jacobs è uno stilista dalla creatività rara e dalla visione unica. Il suo impatto sul mondo della moda è indiscutibile e desidero ringraziarlo calorosamente per il suo contributo al successo della Maison e del Gruppo LVMH negli ultimi 30 anni. Sono convinto che questo nuovo capitolo offrirà nuove opportunità a Marc Jacobs e che il brand e il suo designer continueranno a ispirare clienti e creativi in tutto il mondo".



Il marchio diventerà un pilastro della divisione premium fashion di WHP Global, affiancandosi a Vera Wang, rag & bone e G-STAR, rafforzando ulteriormente la presenza della società nei segmenti moda globali ad alta crescita. Con l’ingresso di Marc Jacobs, WHP Global supererà i 9,5 miliardi di dollari di vendite retail globali.



Contestualmente all’operazione, anche G-III Apparel Group entrerà a far parte della proprietà del marchio Marc Jacobs insieme a WHP Global. G-III acquisirà inoltre e gestirà alcune attività globali direct-to-consumer e wholesale del brand. Insieme, WHP Global, G-III e Marc Jacobs accelereranno la prossima fase di crescita del marchio attraverso la piattaforma di licensing di WHP Global e le capacità operative di eccellenza di G-III.



L'operazione resta soggetta alle consuete condizioni di closing e dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

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