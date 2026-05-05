In calo la Borsa di New York

Vola eBay dopo maxi offerta di GameStop

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,13%) e si attesta su 48.942 punti in chiusura; sulla stessa linea, cede alle vendite l' S&P-500 , che chiude a 7.201 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,21%; sulla stessa linea, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,45%).



Gli occhi degli investitori sono stati rivolti all'evoluzione delle trattative per la guerra in Iran, nel giorno in cui ha preso il via il Project Freedom con il quale la Casa Bianca punta a liberare le navi bloccate a Hormuz. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, mentre gli addetti ai lavori guardano al dato clou della settimana sull'occupazione americana, in agenda venerdì.



Nell'S&P 500, buona la performance del comparto energia . Nel listino, i settori materiali (-1,57%), beni industriali (-1,17%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,73%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+1,42%), Salesforce (+0,97%), Chevron (+0,87%) e Merck (+0,85%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Home Depot , che ha chiuso a -3,54%.



Calo deciso per Nike , che segna un -2,95%.



Sotto pressione Boeing , con un forte ribasso del 2,67%.



Soffre Procter & Gamble , che evidenzia una perdita del 2,61%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+6,31%), Insmed (+5,07%), Atlassian (+4,85%) e Datadog (+4,41%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Old Dominion Freight Line , che ha archiviato la seduta a -6,57%.



In apnea Advanced Micro Devices , che arretra del 5,27%.



Tonfo di Qualcomm , che mostra una caduta del 4,88%.



Lettera su Intel , che registra un importante calo del 3,85%.

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