Wall Street in rialzo tra speranze di ripresa nuovi colloqui USA-Iran e spinta degli utili

(Teleborsa) - Si conferma in rialzo la Borsa di Wall Street, attorno alla metà seduta, con il Dow Jones che sale dello 0,49% a 48.454 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,97%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,43%); come pure, buona la prestazione dell' S&P 100 (+1,26%).



Nel frattempo, cresce l’ottimismo degli investitori su una possibile risoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante il fallimento dei recenti colloqui di pace e l’avvio del blocco navale statunitense ai porti iraniani, i mercati sembrano puntare su una riapertura del dialogo diplomatico nei prossimi giorni. Parallelamente, il dollaro perde parte del suo ruolo di bene rifugio, segnando diversi giorni consecutivi di calo, mentre il prezzo del petrolio scende a fronte della speranza di una de-escalation, attenuando i timori legati a possibili interruzioni dell’offerta.



Intanto è partita la stagione delle trimestrali: Blackrock , JP Morgan e Wells Fargo hanno battuto le attese degli analisti.



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+3,11%), beni di consumo secondari (+2,67%) e informatica (+1,19%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,86%), materiali (-0,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,43%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+4,27%), Nvidia (+2,85%), Microsoft (+2,39%) e Nike (+2,31%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron , che ottiene -3,28%.



Fiacca JP Morgan , che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.



Discesa modesta per Cisco Systems , che cede un piccolo -0,8%.



Pensosa McDonald's , con un calo frazionale dello 0,67%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated (+5,68%), Axon Enterprise (+5,65%), Meta Platforms (+4,68%) e Amazon (+4,27%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel , che ottiene -4,53%.



Si concentrano le vendite su Charter Communications , che soffre un calo del 3,23%.



Vendite su Linde , che registra un ribasso del 2,45%.



Seduta negativa per Baker Hughes Company , che mostra una perdita del 2,23%.

Condividi

```