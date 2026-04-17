Missione SACE in Ecuador: rafforzare la cooperazione economica tra Italia e America Latina

(Teleborsa) - Si è conclusa la tappa di Quito della missione in Sud America di SACE, guidata dal Presidente Guglielmo Picchi, accompagnato da Jenaro Laris Vasquez, Capo dell'ufficio SACE di Città del Messico, competente per l'Ecuador.



Nel corso della visita, il Presidente SACE ha avuto incontri istituzionali con il Ministro dell'Energia e dell'Ambiente, il Ministro della Difesa, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro degli Esteri e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, oltre a rappresentanti delle principali istituzioni economiche del Paese.



Ampia partecipazione al business meeting organizzato con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Quito, della Camera di Commercio Italiana in Ecuador e della Camera di Commercio Binazionale Italia-Ecuador, che ha visto la presenza di oltre 60 aziende attive in diversi settori. In questa occasione sono state presentate le soluzioni assicurativo-finanziarie offerte da SACE per sostenere progetti nei comparti energia, ambiente, infrastrutture e transizione sostenibile.



La missione ha incluso inoltre incontri con le principali banche di sviluppo locali, con cui sono state esplorate possibili sinergie per facilitare l'accesso al credito e favorire iniziative congiunte a beneficio delle imprese dei due Paesi.



La missione è stata resa possibile grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Quito e al contributo decisivo dell'Ambasciatore Davoli.



L'Ecuador rappresenta un mercato di crescente interesse per le imprese italiane. Il Paese offre un ampio potenziale di crescita: l'export infatti ammonta a 400 milioni di euro di cui il 30% è generato da meccanica strumentale 18% da prodotti raffinati, 9% chimica e 7% alimentari e bevande.



SACE conferma il proprio impegno a supportare progetti e partnership che contribuiscano a uno sviluppo sostenibile e condiviso.





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