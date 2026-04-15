SACE e Legacoop siglano accordo per sostenere crescita e internazionalizzazione cooperative

(Teleborsa) - SACE e Legacoop hanno siglato un accordo per avviare una collaborazione volta a sostenere la crescita ed internazionalizzazione delle imprese cooperative associate, favorendo l’accesso ai servizi e alle soluzioni messi a disposizione da SACE.



L’intesa, firmata da Michele Pignotti, Amministratore delegato di SACE e da Simone Gamberini, Presidente di Legacoop, nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la conoscenza degli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione e di individuare nuovi ambiti di cooperazione, per rendere ancora più efficace la promozione dell’offerta italiana sui mercati internazionali.



SACE avvierà iniziative formative, attività di business matching nell’ambito del programma SACE Connects, un servizio di advisory presidiato dalla rete SACE sul territorio e l’accesso ai prodotti e ai servizi a supporto di progetti di internazionalizzazione, tra cui assicurazione del credito a breve termine, cauzioni e garanzie finanziarie per progetti di filiera, factoring e gestione dei crediti export, oltre a soluzioni dedicate agli investimenti nelle transizioni digitali, energetiche e sostenibili.



Legacoop contribuirà a questo percorso attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo sviluppo congiunto di progetti pilota, attività di sensibilizzazione ed educazione all’internazionalizzazione sostenibile e la promozione della value proposition di SACE presso le cooperative associate.



Nell’ambito della collaborazione, il prossimo 28 aprile SACE e Legacoop promuoveranno un webinar dedicato alle cooperative agroalimentari. Le cooperative aderenti a Legacoop Agroalimentare riuniscono circa 1.400 imprese, generano un fatturato complessivo di oltre 11,7 miliardi di euro e rappresentano oltre il 10% dell’industria alimentare italiana, con una presenza diffusa lungo tutta la catena del valore. Con una quota export pari a circa il 28%, il settore si conferma protagonista nei mercati internazionali. L’incontro sarà l’occasione per approfondire le opportunità di sviluppo sui mercati esteri e gli strumenti messi a disposizione da SACE per supportare export, accesso al credito e gestione dei rischi.



"Le cooperative rappresentano una componente importante del tessuto produttivo italiano e hanno un ruolo significativo nella crescita delle filiere e dei territori. Con questo accordo, insieme a Legacoop, vogliamo accompagnarle nei loro percorsi di sviluppo internazionale attraverso un’offerta integrata di strumenti, servizi, advisory e momenti di confronto, con l’obiettivo di sostenerne la competitività e rafforzarne la capacità di cogliere le opportunità dei mercati esteri", afferma Michele Pignotti, Amministratore delegato di SACE.



"L’accordo con SACE rappresenta un punto qualificante nel nostro impegno complessivo per promuovere processi di internazionalizzazione e di export delle cooperative aderenti, favorendo il loro accesso agli strumenti offerti dal Sistema Italia. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e commerciali, la collaborazione con SACE assicura un supporto importante per affiancare le nostre cooperative, oltre che nella gestione del credito e del rischio estero, anche nell’individuazione di opportunità per l’export e nuovi mercati di sbocco, con l’obiettivo di rafforzare la presenza estera del movimento cooperativo e, contestualmente, far crescere filiere e territori", dichiara Simone Gamberini, Presidente di Legacoop.

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