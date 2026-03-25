Amplifon, report di sostenibilità 2025: emissoni gas serra -17% in due anni, rinnovabili all'83%

(Teleborsa) - Amplifon , società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2025. Tra i principali traguardi raggiunti rientra il rafforzamento dell'impegno nella lotta al cambiamento climatico e nella gestione responsabile delle risorse.



In particolare, la società segnala: validazione da parte della Science Based Targets initiative (SBTi) della strategia climatica aziendale "Listening to our Planet", che prevede 17 azioni concrete per ridurre entro il 2030 del 42% le emissioni dirette di gas serra (Scope 1 e 2) e del 25% le emissioni indirette (Scope 3) rispetto al 2023; riduzione del 17% delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto al 2023, principalmente grazie alla diminuzione delle emissioni di Scope 3; incremento dell'energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili, passata dall'80% nel 2024 all'83% nel 2025; valutazione ESG del 100% dei fornitori diretti e del 46% dei fornitori indiretti; score "AA" nel rating MSCI Morgan Stanley Capital International e "B" nel questionario CDP Climate Change, entrambi con punteggi in linea o superiori rispetto alla media del settore nelle aree chiave di valutazione e indicativi della crescente trasparenza sulle performance ESG del Gruppo.



Il Report evidenzia anche il continuo investimento di Amplifon nello sviluppo dei talenti e nella qualità dell'ambiente di lavoro. Nel 2025 il Gruppo ha erogato quasi 600mila ore di formazione ai dipendenti, confermando l'importanza della crescita professionale e delle competenze



Infine, l'impegno di Amplifon si estende anche alle comunità in cui il Gruppo opera. Tra le iniziative più rilevanti: test dell'udito gratuiti che, nel biennio 2024-2025, hanno generato un risparmio complessivo di 411 milioni di euro per i clienti, attuali e potenziali; il programma Listen Responsibly, che dal 2020 ha sensibilizzato oltre 25 milioni di giovani under 35 sull'importanza della prevenzione uditiva e dell'ascolto responsabile; il coinvolgimento di oltre 7.200 dipendenti nelle attività di volontariato promosse dalle Fondazioni del Gruppo.

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