Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Composto rialzo per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,23%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 184,635, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 183,952. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 185,318.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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