Milano 11:37
44.071 +1,62%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 11:37
10.080 +1,15%
Francoforte 11:36
22.969 +1,47%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Risultato positivo per il principale indice della Borsa di Londra, che lievita dello 0,92%.

Lo scenario di medio periodo del FTSE 100 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10.276,7. Supporto a 9.865,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10.687,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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