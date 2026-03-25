Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Risultato positivo per il principale indice della Borsa di Londra, che lievita dello 0,92%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE 100 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10.276,7. Supporto a 9.865,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10.687,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)