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Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 24.229,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,93%)
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,93%, a quota 24.229,29 in apertura.
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