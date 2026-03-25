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Elica, lascia il CEO Giulio Cocci: "cinque anni intensi e ricchi di soddisfazioni"

Finanza
Elica, lascia il CEO Giulio Cocci: "cinque anni intensi e ricchi di soddisfazioni"
(Teleborsa) - "Cinque anni intensi e ricchi di soddisfazioni. Abbiamo avviato un percorso di trasformazione fondamentale per Elica, agendo sulla distribuzione, sul footprint produttivo, sui processi e sui prodotti, raggiungendo risultati sfidanti e costruendo un'organizzazione solida e pronta per il futuro". Lo afferma Giulio Cocci, CEO uscente di Elica, dopo le dimissioni d'accordo con la società che hanno portato alla nomina del nuovo CEO Luca Barboni.

"Elica è una di quelle aziende che ti conquistano immediatamente: il merito è delle persone - straordinarie - che ringrazio tutte, e di una cultura aziendale che fa la differenza - ha aggiunto - Ho avuto il privilegio di lavorare con un team fortissimo, determinato fin dal primo giorno a metterci la faccia e far accadere le cose".

"Con Luca al volante andremo ancora più veloce - ha sottolineato Cocci - La sua profonda conoscenza dell'azienda, le sue qualità professionali e umane e il percorso costruito in questi anni, lo rendono la persona giusta per rendere Elica ancora più forte".
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